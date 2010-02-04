ВОЛЯ: в 2010 г. рынок услуг дата-центров может вырасти на 25-35%

Эксперты компании ВОЛЯ: в 2010 году рынок услуг дата-центров может вырасти на 25-35%.

Как отметил в комментарии УНИАН руководитель Дата-центра Воля Алексей АКУЛОВ, в 2010 году рынок услуг дата-центров сохранит темпы роста 2009 года, а именно на уровне 25-35%.

По мнению эксперта, такая тенденция обусловлена тем, что украинский рынок еще не исчерпал возможности для роста и продолжает подтягиваться к среднемировому уровню.

Также А.АКУЛОВ полагает, что цены на услуги украинских дата-центров в нынешнем году могут также возрасти, поскольку увеличивается их себестоимость и расходы поставщиков этих услуг.

«Во-первых, с каждым годом увеличиваются расходы на заработную плату, электроэнергию и другие составляющие себестоимости услуг, - говорит А.АКУЛОВ. – Во-вторых, дата-центры используют, в основном, импортное оборудование, а цены в гривне на него постоянно растут из-за неустойчивого курса. Ну и, наконец, ЦОД (центры обработки информации) постоянно повышают качество и надежность своих услуг, а для этого необходимо закупать оборудование боле высокого класса, а стало быть, более дорогое».

При этом эксперт полагает, что увеличатся объемы используемого трафика, однако это не скажется на уровне доходов дата-центров, поскольку трафик дешевеет.

Как уже сообщалось, эксперты компании ВОЛЯ прогнозируют, что в 2010 году сохранится тенденция удешевления единицы информации для абонентов Интернет, за счет того, что в пользовательских пакетах будет увеличиваться объем предоплаченного трафика и количество предоставляемых дополнительных сервисов.

Справка о компании: Дата-центр ВОЛЯ — подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/коллокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) — размещения сервера на специально оборудованной технической площадке и подключения его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.