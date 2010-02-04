Сегодня 12 областей Украины могут принимать телесигнал в цифровом формате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, открывая в Кабинете министров совещание - презентацию по внедрению цифрового телевидения в Украине.

По словам А.ТУРЧИНОВА, эта тема является интересной для всех граждан, которые смотрят телевидение. По его словам, сегодня всем понятно, что информационные технологии являются настоящим и будущим, и те страны, которые ими завладели, имеют возможность серьезно развиваться.

Первый вице-премьер заявил, что Украина не должна оставаться в стороне этого процесса. Он отметил, что одним из показателей является переход к цифровому телевидению. А.ТУРЧИНОВ напомнил, что согласно утвержденным планам этот процесс должен быть завершен до 2015 года. Однако уже сегодня, подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, в 12 областях Украины граждане могут принимать телесигнал в цифровом формате.

Как заметил А.ТУРЧИНОВ, при этом сигнал поступает прямо, без «каких-либо посредников, без декодеров». По его словам, все технологии были разработаны украинскими учеными и все оборудование изготовлено украинскими компаниями.