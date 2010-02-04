Кабмин выделит 482,7 млн. грн. из Стабфонда на подготовку к Евро-2012

Кабинет Министров Украины увеличит сумму средств, выделяемых из Стабилизационного фонда на подготовку в 2010 году объектов к Евро-2012, со 120,4 млн. грн. до 482 млн. 760 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении №73 от 28 января 2010 года, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, сумма средств, выделяемых Министерству транспорта и связи на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт аэропортов, увеличена с 38,8 млн. грн. до 154 млн. 580 тыс. грн., Министерству по делам семьи, молодежи и спорта (на реконструкцию НСК «Олимпийский») – с 50 млн. грн. до 286 млн. 600 тыс. грн.

Сумма средств, выделяемых Государственному комитету телевидения и радиовещания на приобретение прав на телевизионную трансляцию матчей чемпионата Европы 2012 года по футболу (первый взнос по установленному графику лицензионного соглашения с УЕФА), не изменилась – 31,58 млн. грн. Кроме того, Министерству финансов будет выделено 10 млн. грн.

Средства будут выделены за счет остатков нераспределенных средств Стабилизационного фонда по состоянию на 1 января 2010 года, а в случае их нехватки – за счет поступлений от размещения государственных ценных бумаг.

Кабмин поручил Минфину внести соответствующие изменения в роспись Государственного бюджета, а Госказначейству – перечислить средства Стабфонду.

Справка УНИАН. Согласно порядку использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для подготовки объектов инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе.