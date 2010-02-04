«Киевавтодор» построит новую подъездную дорогу

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2011 году построит новую подъездную автомобильную дорогу к аэропорту «Киев» (Жуляны).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Согласно документу, дорогу построят от Краснозвездного проспекта (в районе ул. Кировоградской) до аэропорта.

Как отмечено в распоряжении, коммунальному предприятию «Дирекция строительства путейно-транспортных сооружений Киева», которое входит в состав корпорации «Киевавтодор», поручено в 2010 году осуществить разработку проектно-сметной документации отмеченного объекта и начать строительные работы. Завершить строительство подъездной автомобильной дороги планируется в 2011 году.

Генеральные проектная и строительная организации для проектирования и выполнения работ по строительству дороги будут определены путем проведения тендера.

Финансироваться проектно-сметные и строительные работы будут за счет программ социально-экономического и культурного развития Киева на 2010 год и следующие годы в соответствии с инвестиционными предложения Главного управления транспорта КГГА.