ДЖД перевезла 10 млн. тонн грузов

На протяжении января т.г. Донецкой железной дорогой было перевезено 10,01 млн. тонн грузов, что составляет 100,9% к плану и 101,1% к показателю января прошлого 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что среднесуточная погрузка на Донецкой железной дороге в январе составила 323 тыс. тонн.

Грузооборот в январе 2010 года достиг 4267,7 млн. тонн/км., что на 11,8% больше плана и на 12,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Также на ДЖД в январе было выгружено 153 419 вагонов, среднесуточный показатель составил 4949 вагонов, что на 2,9% больше плана и на 19,5% больше показателя января 2009 года.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3272 тонны, этот показатель на 3,8% превышает план и на 3,6% - прошлогодний показатель. Средняя техническая скорость в январе составила 39,2 км/час, превысив на 3,4% плановый показатель, а также на 0,8% превысив результат за аналогичный период 2009 года.