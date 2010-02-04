МАУ увеличила рейсы между Киевом и Абу-Даби

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) увеличила частотность собственных прямых рейсов между столицами Украины и Объединенных Арабских Эмиратов с трех до пяти раз в неделю.

Как сообщает пресс-служба МАУ, таким образом, через 5 месяцев, прошедшие с момента открытия маршрута в сентябре 2009 года, количество рейсов МАУ между Киевом и Абу-Даби выросло на 66%.

Рейсы Киев - Абу-Даби выполняются на самолетах «Боинг 737», время в полете - приблизительно пять с половиной часов.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» - лидер рынка международных авиаперевозок Украины.

Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Неаполь, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%, другие – 6%.