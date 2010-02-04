В Херсонской обл. усложнен проезд к ряду населенных пунктов

В Херсонской области в результате снегопада и сильного ветра возникли сложности с проездом к населенным пунктам дорогами местного значения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, осложнен проезд к ряду сел в Бериславском, Белозерском, Высокопольском, Б.Рогачицком, Горностаевском, Каланчацком, Каховском, Н.Воронцовском, Нижнесерогозском, Новотроицком, Скадовском, Чаплинском, Цюрупинском и пр. районах области.

Что касается автодорог общего пользования, то проезд по ним в области обеспечен.

Для возобновления безопасного проезда автодорогами на дорогах Херсонской области работают 38 единиц техники и 83 рабочих.

В целом по Украине на зимнем содержании дорог работают 2374 механизма и 3637 рабочих.