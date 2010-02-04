«Укрзализныця» разграничит движение

«Укрзализныця» в текущем году намерена начать проектные работы по разграничению грузового и пассажирского движения на направлении Фастов—Житомир—Новоград–Волынский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в начале текущего года было завершено строительство, и введена в строй новая современная тяговая подстанция переменного тока станции Новоград-Волынский. Это дало возможность повысить надежность электроснабжения и увеличить пропускную способность для грузовых и пассажирских поездов на участке Коростень—Новоград-Волынский—Шепетовка.

Кроме того, «Укрзализныця» в этом году планирует ввести в эксплуатацию реконструированный участок Конотоп—Ворожба (длиной 75 км), что в будущем позволит двигаться на электротяге из Конотопа до Люботина и дальше на запад и юг.

В 2010–2011 гг. планируется завершить электрификацию участка Полтава – Кременчуг длиной 119 км, что даст возможность осуществлять движение поездов из Харькова к портам Черного моря полностью на электротяге.

Как отмечают на железных дорогах, в условиях постоянного роста цен на нефтепродукты электрификация железных дорог является актуальной для общего повышения энергетической эффективности.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Укрзализныця» провела электрификацию участка Полтава Южная—Малая Перещепинская длиной 24 км. Кроме того, на электрифицированном участке Полтава—Люботын завершена реконструкция стационарной тяговой подстанции «Майская» постоянного тока.

Справка УНИАН. Общая эксплуатационная протяженность электрифицированных путей железных дорог Украины составляет 9752 км, что достигает 44,3% от всей длины главных путей «Укрзализныци». По мнению международных экспертов, оптимальной для стран с развитой железнодорожной инфраструктурой является электрификация 50-60% железнодорожных сетей страны с выполнением ими 90% общего объема перевозок. На такие объемы «Укрзализныця» должна выйти в результате выполнения утвержденной руководством «Укрзализныци» программы электрификации железных дорог до 2020 года.