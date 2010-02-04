УДП снизило чистый убыток

По итогам 2009 года чистый убыток компании ОАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) составил 38,7 млн. гривен, что по сравнению с 2008 годом в 1,7 раза меньше (65 млн. гривен).

Об этом сообщает пресс-служба УДП.

В частности, убытки от содержания морского флота в 2009 году составили 44,9 млн. гривен. В то же время прибыль речного транспортного дивизиона составила 20,3 млн. грн. против 1,7 млн. грн. убытка по итогам 2008 года. Прибыль от эксплуатации пассажирских круизных судов составила 17,2 млн. гривен по сравнению с 2,6 млн. гривен убытков в 2008 году. Таким образом, убыток пароходства сформирован исключительно за счет содержания изношенного морского флота, подчеркивают в УДП.

Как сообщал УНИАН, УДП обвиняет Министерство транспорта и связи в затягивании списания устаревшего флота компании.

Трудовой коллектив УДП на собрании 13 января 2010 г. решил выразить недоверие первому заместителю министра транспорта и связи, исполняющему обязанности министра Василию ШЕВЧЕНКО. Кроме того, на собрании было принято решение подать исковое заявление на министерство о возмещении ущерба в размере 40 млн. грн., понесенного пароходством в связи с содержанием физически изношенного флота. После этого В.ШЕВЧЕНКО поручил Государственной администрации морского и речного транспорта срочно рассмотреть возможности и механизм предоставления финансовой поддержки пароходству.

Напомним, по итогам 2009 года объем перевезенных УДП грузов составил 1,61 тыс. тонн по сравнению с 3,015 тыс. тонн в 2008 году. При этом речным транспортным флотом по Дунаю перевезено 1,405 тыс. тонн (2,164 тыс. тонн в 2008 г.).

Справка УНИАН. Государственная компания “Украинское Дунайское пароходство" - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. ОАО «УДП» осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Основу дунайских перевозок флота ОАО «УДП» составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в дунайских странах.

Флот пароходства - около 600 единиц суммарным дедвейтом около 900 тыс. тонн - состоит из морских судов различного назначения, речных буксиров и барж, а также речных самоходных грузовых судов и круизных пассажирских лайнеров.

100% акций компании принадлежат Министерству транспорта и связи Украины.