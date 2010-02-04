Темпы роста рынка услуг дата-центров составят 25-35%

В 2010 году темпы роста рынка услуг дата-центров или ЦОД (центров обработки информации) в Украине сохранятся на уровне 2009 года и составят 25-35%.

Такой прогноз корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Дата-центра компании ВОЛЯ Алексей АКУЛОВ.

По мнению эксперта, такая тенденция обусловлена тем, что украинский рынок еще не исчерпал возможности для роста и «продолжает подтягиваться к среднемировому уровню».

Также А. АКУЛОВ полагает, что цены на услуги украинских дата-центров в нынешнем году могут также возрасти, поскольку увеличивается их себестоимость и расходы поставщиков этих услуг.

Он отметил, что, во-первых, с каждым годом увеличиваются расходы на заработную плату, электроэнергию и другие составляющие себестоимости услуг, а во-вторых, дата-центры используют в основном импортное оборудование, цены на которое в гривне постоянно растут из-за неустойчивого курса гривни.

Кроме того, сказал А.АКУЛОВ, дата-центры постоянно повышают качество и надежность своих услуг, а для этого необходимо закупать оборудование более высокого класса, которое, соответственно, дороже.

Эксперт также прогнозирует, что в 2010 году увеличатся объемы используемого трафика, хотя это и не скажется на уровне доходов дата-центров, поскольку в настоящее время наблюдается тенденция снижения стоимости трафика.

Как сообщал УНИАН, эксперты компании ВОЛЯ прогнозируют, что в 2010 году сохранится тенденция удешевления единицы информации для абонентов Интернет за счет того, что в пользовательских пакетах будет увеличиваться объем предоплаченного трафика и количество предоставляемых дополнительных сервисов.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ — подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/коллокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) — размещения сервера на специально оборудованной технической площадке и подключения его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.