ЮЗЖД с 8 февраля начнет проверку электричек

С понедельника, 8 февраля, Юго-Западная железная дорога совместно с Линейным управлением МВД на Юго-Западной железной дороге будут проводить проверки относительно несанкционированной торговли в пригородных поездах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, к этому железнодорожников вынудили многочисленные жалобы пассажиров на дискомфорт в поездах из-за стихийной торговли.

Железнодорожники вместе с представителями милиции будут действовать согласно со статьей 160 Административного Кодекса Украины, которой запрещается торговля с рук в неустановленных местах, и которая тянет за собой взыскание штрафа от одного до пятнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли.

С целью улучшения качества обслуживания пассажиров, Юго-Западная железная дорога создала ревизорскую группу, в состав которой вошли проводники и милиционеры, – они будут задерживать нарушителей, составлять соответствующие акты, которые будут передавать в суд. В первую очередь железнодорожники будут проверять поезда Киевской дирекции – здесь ежедневно курсирует 113 пар пригородных поездов. Юго-Западная железная дорога обращает внимание пассажиров на проведение вышеупомянутых мероприятий и просит сообщать о случаях нарушений в поездах дежурным по станциям и проводникам.