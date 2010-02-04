Чистая прибыль НАУ составила почти 11 млн. грн.

Чистая прибыль авиакомпании «Национальные авиалинии Украины» по результатам 2009 г. составила 10 млн. 890 тыс. грн. против почти 7 млн. грн. убытка по итогам 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составил за отчетный период 2 тыс. грн (109 тыс. грн. за предыдущий период), валовой убыток - 345 тыс. грн. (против 568 тыс. грн.).

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2009 г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ). Начальная стоимость пакета акций составляет 19 млн. 15 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается погашение просроченной задолженности ОАО перед бюджетом в размере 6 млн. 646 тыс. грн. на протяжении 1 года с момента перехода права собственности на пакет акций, недопущение появления новой простроченной задолженности, уменьшение дебиторской задолженности, обеспечение безубыточной деятельности предприятия.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины". Основными направлениями деятельности авиакомпании являются предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов на внутренних и международных маршрутах, а также аэрофотосъемка. С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет. Кредиторская задолженность авиакомпании не дает возможности выделить средства на восстановление парка самолетов и возобновить полеты.

С 1999 г. было предпринято несколько попыток выставить на торги контрольный пакет акций авиакомпании, но не нашлось ни одного покупателя.

100% акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" принадлежат Фонду госимущества Украины.

За 9 месяцев 2009 г. дебиторская задолженность НАУ составила 2 млн. 365 тыс. грн., кредиторская задолженность - 20 млн. 794 тыс. грн., стоимость активов - 7 млн. 710 тыс. грн. На балансе компании находятся 2 строения, в том числе жилой дом по ул. Городецкого, 15 в Киеве.