Корпорации «УкрАВТО» - владелец перевозчика «АСКО-Экспедиция»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение АО «Украинская автомобильная корпорация» (УкрАВТО, г. Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО «АСКО-Экспедиция» (г. Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что такое приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО» – транснациональная корпорация, лидер автомобильного рынка Украины; крупнейший производитель и дистрибьютор автомобилей, поставщик высококачественных услуг автосервиса; единственная компания в Украине с полным циклом производства легковых автомобилей; экспортер автомобилей в страны СНГ и ближнего зарубежья.

Корпорация объединяет масштабное автомобилестроительное производство в Украине и Польше, крупнейшую торгово-сбытовую сеть в Украине, Польше, России, Казахстане.

ООО «АСКО-Экспедиция» (г. Киев) занимается организацией грузовых перевозок. Компания является действительным членом Ассоциации международных экспедиторов FIATA, членом Ассоциации международных экспедиторов Украины.

Компания осуществляем транспортировку международных грузов (Европа, страны СНГ), а также грузов по Украине различными видами транспорта: автомобильным, морским и железнодорожным.