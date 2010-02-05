Проблемные вопросы блокирования КПП на границе с Венгрией решены

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что на сегодняшний день урегулированы наиболее проблемные вопросы в ситуации, которая возникала на украинско-венгерской границе из-за блокирования гражданами Украины переездов.

Об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы МИД Сергея САЕНКО, текст которого передан УНИАН.

В МИД отметили, что в соответствии с п. 5 ст. 1 Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Венгерской Республики о правилах местного пограничного движения (от 18.09.2007 года) жители пограничных областей Украины имеют право на многократный въезд и непрерывное пребывание в течение трех месяцев (90 дней в течение 180 дней) в пограничной зоне соседней Венгрии.

В частности, это касается жителей пограничных областей, которые пересекают границу на основании разрешения по социальным, культурным или семейным причинам, или обоснованных экономических причин, которые не считаются прибыльной деятельностью в соответствии с национальным законодательством.

Пограничные органы Украины и Венгрии имеют право осуществлять проверку в пунктах пропуска въезда и выезда граждан пограничных областей, которые передвигаются на условиях местного пограничного движения (п. 4 статьи 5 Соглашения). С целью избежания напряженной ситуации в пунктах пропуска из-за недовольства украинских граждан фактом их недопущения на территорию Венгрии пограничными службами смежного государства, по поручению министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО консул Украины в Ниредьхазе и представитель МИД Украины в Ужгороде с 2 по 4 февраля находились на местах событий для встречи с украинской общиной. Проведена необходимая разъяснительная работа относительно особенностей применения Соглашения о правилах местного пограничного движения, условий пересечения границы и прохождения пограничного контроля владельцами разрешений на упрощенное пересечение границы.

”Сегодня ситуация на пунктах пропуска Украины с Венгрией нуждается в дальнейшей нормализации. В то же время, по результатами разъяснительной работы с украинскими гражданами, а также консультаций с компетентными органами Венгерской Республики, которые продолжаются, наиболее проблемные вопросы были в значительной степени урегулированы. МИД Украины исходит из того, что граждане Украины будут соблюдать положения двустороннего соглашения”, - говорится в комментарии руководителя пресс-службы МИД.

Как сообщалось, на украинско-венгерской границе 2 и 3 февраля 2009 года граждане Украины блокировали подъездные пути к пунктам пропуска „Лужанка – Берегшурань” и „Чоп-Загонь” из-за отказа им в пропуске на территорию Венгрии.