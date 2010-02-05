Водители могут оплатить штрафы через терминалы в патрульных авто

Государственная автомобильная инспекция проводит эксперимент по уплате водителями штрафов за нарушение Правил дорожного движения через платежные терминалы непосредственно в автомобилях патрульной службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в Киеве и Днепропетровске в начале года введено использование платежных терминалов, с помощью которых штрафы за нарушение Правил дорожного движения можно платить на месте составления протоколов.

В адрес ГАИ поступают жалобы, что процедура уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения несовершенная. Именно с целью упрощения процедуры уплаты штрафов за совершенные нарушения ПДД в качестве эксперимента введено использование нарядами Государственной патрульной службы ГАИ терминалов оплаты, которые позволяют осуществить уплату штрафа с помощью платежной карточки непосредственно на месте вынесения постановления об уплате штрафов за административные нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Как отмечают в ГАИ, такое нововведение выгодно в первую очередь водителям. Удобство данного способа уплаты штрафов для водителя заключается в том, что он не тратит время на стояние в очереди банковского учреждения, а затем - чтобы предоставить квитанцию в ГАИ. Оплатив штраф на месте, водитель уверен, что его не будет ожидать неприятный “сюрприз”, когда он будет обращаться в ГАИ, в частности, для прохождения техосмотра или снятия с учета автомобиля.

Взимание штрафа работниками ГАИ может быть проведено непосредственно в служебных автомобилях ДПС ГАИ. Для этого водителю, который нарушил ПДД, необходимо иметь при себе банковскую карточку. Правда, не каждый штраф может быть оплачен на месте, а только по тем нарушениям ПДД, принятие решений по которым входит в компетенцию ГАИ.

В то же время, в ГАИ отмечают, что уплата штрафа на месте нарушения - это добровольное дело каждого нарушителя ПДД. Если водитель согласен с доводами инспектора ГАИ и признает свою вину в совершении административного правонарушения, то он может воспользоваться возможностью и оплатить штраф через банковский платежный терминал.

Ситуация по оплате штрафа аналогична расчету в супермаркете за приобретенный товар. В результате такой операции с карточного счета деньги прямо попадают на нужные счета Госказначейства. Беспокоиться о безопасности снятия денег не стоит, потому что сотрудник ГАИ обязан выдать водителю чек из POS-терминала о списании денег, другой оригинал чека прикрепляется к составленному административному протоколу.

Пресс-служба ГАИ отмечает, что за месяц использования таких платежных терминалов стало очевидным их удобство. Госавтоинспекция и водители, которые уже таким образом оплатили штрафы, считают, что подобное нововведение значительно упрощает процедуру оплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Это еще один шаг к искоренению коррупции.

Эксперимент уже дает желаемые результаты, и со временем терминалы будут установлены в каждом патрульном автомобиле ДПС.