Ошибки Toyota изменят автомобили будущего

После скандала с дефектом тормозной системы в автомобилях Toyota Motor Corp. регулирующие органы США могут принять новый техрегламент, требующий полного пересмотра тормозных технологий с целью избежать непроизвольного набора скорости во всех производимых в будущем автомобилях, сообщает k2kapital.

Так называемые системы тормозного управления, которые должны автоматически отключать двигатель, когда тормоза и акселератор повреждены, в настоящее время уже установлены на некоторых автомобилях, использующих компьютерное управление вместо кабельного. Toyota в прошлом месяце заявила, что после отзыва своих автомобилей, уже добавила соотвествующее нововведение на большинстве моделей.

Новые правила станут очередным этапом в многлетней истории борьбы правительства за безопасность движения. Ранее именно под давлением властей в автомобилях появились улучшенные топливные баки, коробки передач и подушки безопасности.

"Наиболее вероятным результатом разгоревшихся скандалов скорее всего станет появлений некоей новой системы безопасности, предотвращаюей непроизвольное ускорение", сказал Брайан Джонсон, аналитик Barclays Plc в Чикаго.

Пока же Toyota пытается разобраться с дефектами своих моделей: 270 тысяч гибридов нового поколения Prius в Японии и США в ближайшее время будут отозваны в связи с жалобами потребителей на плохую работу тормозов Prius.

За несколько часов до этого решения американские регуляторы в сфере безопасности потребительских продуктов начали официальное расследование проблем с тормозной системой Prius, что стало очередным ударом для Toyota.Новое решение об отзыве касается Prius третьего поколения, выпущенной в мае. Оно затронет около 176 тысяч машин в Японии и около 100 тысяч в США. Все они были проданы в период между маем и декабрем.

Компания выявила проблемы с антиблокировочной системой тормозов, используемой в модели Prius, и устранила дефекты в машинах, реализованных в последние две недели, включая отгруженные за рубеж. Топ-менеджер по вопросам качества Toyota Хироки Йокояма (Hiroyuki Yokoyama) заявил, что инженерам удалось найти и устранить ошибки программного обеспечения АБС, из-за которых тормозная система Prius давала сбой. При этом он отказался комментировать вероятность масштабного отзыва автомобилей данной модели.

Тем не менее, службы безопасности движения США и Японии зарегистрировали в общей сложности 180 претензий клиентов к качеству системы тормозов, установленной на Toyota Prius. Водители жалуются на то, что тормоза гибрида перестают нормально работать через одну секунду при езде по скользкой дороге. Йокояма, комментируя эту информацию, заявил, что корпорация сейчас изучает все технические аспекты.

"Мы приносим искренние извинения за причиненное беспокойство нашим клиентам", - заявил накануне вице-президент Toyota Синичи Сасаки (Shinichi Sasaki). Он признал, что корпорация озабочена тем, что отзыв может повлиять на объемы продаж продукции в 2010 г.

Уже сейчас признание Toyota, что она обнаружила ошибку в конструкции тормозной системы Prius, вызывает опасения, что покупатели автомобилей задумаются, прежде чем остановить свой выбор не только на Prius, но и на любом другом гибриде. Тормозная система является важнейшей частью технологии, используемой в гибридах, где энергия, вырабатываемая колесами, используется для подзарядки батареи.

В настоящее время Prius является одним из самых популярных в мире гибридов. Глобальные продажи в прошлом году выросли на 41%, до 404 тысяч единиц, а в Японии Prius стал лидером продаж. Не так давно компания дала понять, что планирует в будущем году увеличить производство своих гибридных моделей до 1 млн. единиц.

Суммарные убытки Toyota Motor от издержек на отзыв с рынка ряда моделей, связанных с этим судебных исков автовладельцев, а также от падения продаж вследствие ухудшения репутации компании, составят $2 млрд. и могут привести к постепенному падению стоимости акций, несмотря на хорошую прибыль, полученную компанией в прошлом квартале.

Отзыв 8 млн. автомобилей из-за проблем с тормозной системой уже обошелся компании в $30 млн. вследствие снижения капитализации.

Официальные лица Toyota заявили, что новый прогноз по операционным убыткам на текущий финансовый год (заканчивается 31 марта), сниженный до 20 млрд. иен ($220 млн.) с 350 млрд. иен, учитывает до $2 млрд. убытков от отзыва автомобилей - $1,1 млрд. прямых расходов и падение объема продаж на $800-900 млн. Чистая прибыль Toyota составила в III квартале 153,33 млрд. иен против убытков в размере 164,64 млрд. иен годом ранее. Прибыль превысила прогноз аналитиков, которые ожидали, что этот показатель окажется на уровне 87,8 млрд. иен.

Акции Toyota потеряли около 23% стоимости в течение последних двух недель и упали еще на 3,5% до 10-месячного минимума в 3280 иены за акцию на торгах в четверг.