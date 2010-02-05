"Укрпочта" начнет продавать лекарства

14:44, 05 февраля 2010
Транспорт/Связь
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Кабмин увеличит УФ на 150 млн. грн.

Правительство планирует на 150 млн. грн. увеличить уставный фонд «Укрпочты» для открытия на базе ее отделений сети государственных аптек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Киеве после официальной церемонии открытия в Киеве первой государственной аптеки на базе предприятия «Укрпочта».

«Мы планируем внести в уставный фонд «Укрпочты» дополнительно 150 млн. грн., и за счет этих ресурсов «Укрпочта» сможет обеспечить как реконструкцию и открытие аптечной сети, так и укрепить другие инфраструктурные элементы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, до конца 2010 года по всей территории Украины на базе отделений «Укрпочты» планируется создать 500 аптечных учреждений государственной формы собственности, в которых лекарства будут продаваться на 30% ниже, чем в коммерческой сети.

«Цены будут ниже за счет того, что не будет никаких спекулятивных надбавок, с одной стороны. С другой стороны, «Укрпочта» не будет делать на реализации лекарств сверхдоходов, а будет только покрывать свои расходы в соответствии с утвержденной сметой. Кроме того, за счет больших объемов реализации лекарств, как известно, чем больше оптовые закупки, тем дешевле может быть реализуемый товар. Это также значительная статья удешевления», - пояснил он.

В то же время, А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что закупка лекарств для государственных аптек не будет осуществляться за счет бюджетных средств. Первый вице-премьер уточнил, что сейчас правительство определяет банк, который сможет выделять «Укрпочте» необходимые кредитные ресурсы.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников.

Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков, имеет прямой почтовый обмен с 72 странами мира, обслуживает 37 магистральных автомобильных маршрутов длиной свыше 29,4 тыс. км и 3 авиационных маршрута для перевозки почты и печатных изданий.

Предприятие ежегодно распространяет более миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг. С 1992 года УГППС «Укрпочта» начато издание маркирующей продукции. За годы независимости в Украине выпущено свыше 900 сюжетов почтовых марок. 

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