Дорожники устранили трудности с подъездом в Херсонской обл.
17:23, 05 февраля 2010Транспорт/Связь
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К 32 населенным пунктам
Силами транспортников сложности с автомобильным движением к 32 населенным пунктам в Херсонской области устранены.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.
В то же время, осложненным остается подъезд к 14 селам области.
По данным министерства, состояние покрытия автодорог местного значения в большинстве областей – заснеженное, в Донецкой области – местами снежные переметы. Проезд обеспечен, за исключением Херсонской области. На зимнем содержании дорог работают 2131 механизма и 2980 рабочих.
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