Дорожники устранили трудности с подъездом в Херсонской обл.

Силами транспортников сложности с автомобильным движением к 32 населенным пунктам в Херсонской области устранены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В то же время, осложненным остается подъезд к 14 селам области.

По данным министерства, состояние покрытия автодорог местного значения в большинстве областей – заснеженное, в Донецкой области – местами снежные переметы. Проезд обеспечен, за исключением Херсонской области. На зимнем содержании дорог работают 2131 механизма и 2980 рабочих.