ОМТП снизил грузоперевалку

Грузооборот Одесского морского торгового порта (ОМТП) в январе 2010 г. уменьшился на 103,1 тыс. тонн или 4,6%, по сравнению с январем 2009 г. - до 2 млн. 145,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОМТП.

Согласно сообщению, несмотря на некоторое снижение общего грузооборота, в январе Одесский порт увеличил перевалку наливных грузов сравнительно с аналогичным периодом 2009 года на 30,7 тыс. тонн или 3,1%.

Перевалка контейнеров Одесским портом за январь составила 238,6 тыс. тонн (19 тыс. 697 TEU), что на 27,9% больше против аналогичного прошлогоднего показателя.

Доходы порта составили 178 млн. грн. (17% от плана), чистая прибыль - 50,2 млн. грн. (128%), отчисления в Госбюджет – 26,3 млн. грн. (118%).

Как сообщал УНИАН, в 2009 году объем перевалки грузов в Одесском морском торговом порту составил 28 млн. 7,1 тыс. тонн, что на 19% или 6 млн. 555,1 тыс. тонн, меньше, чем за 2008 год.

ГП «Одесский морской торговый порт» в 2008 году увеличил грузоперевалку на 10,2%, по сравнению с 2007 годом, – до 34 млн. 562 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.