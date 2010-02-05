Президент подписал закон о льготах авиапрому
18:45, 05 февраля 2010Транспорт/Связь
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Относительно налогов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по государственной поддержке самолетостроительной промышленности в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщалось, 20 января Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусмотрено предоставление льгот по налогообложению для этой отрасли, а также упрощение таможенных процедур.
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