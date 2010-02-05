Президент подписал закон о льготах авиапрому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по государственной поддержке самолетостроительной промышленности в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, 20 января Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусмотрено предоставление льгот по налогообложению для этой отрасли, а также упрощение таможенных процедур.