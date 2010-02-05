Аэропорт «Одесса» установил тепловизор

В Международном аэропорту Одесса, первом среди всех украинских аэропортов, установлена система инфракрасного сканирования прибывающих пассажиров, более известная как тепловизор.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Тепловизор позволяет получать тепловые инфракрасные изображения объекта, на основании которых производится точное измерение температуры. Он определяет температуру человека на расстоянии до 10 метров с точностью до одной десятой градуса и таким образом в потоке пассажиров выявляет больных. Несмотря на бесспорные плюсы использования тепловизоров, подобное оборудование на Украине только начинает внедряться.

«Для предотвращения возможности возникновения эпидситуации в нашем городе по распоряжению городского головы аэропортом был приобретен тепловизор. Тепловизор дает возможность выявить в потоке людей пассажира, у которого повышенная температура. Таким образом, мы сможем помочь самому пассажиру, оказать ему помощь, а для этого в аэропорту есть все необходимое. А кроме того, это будет гарантией для окружающих, гарантией их безопасности», - отметила генеральный директор аэропорта Светлана ПУСТЫЛЬНИКОВА.

По ее словам, весь медперсонал и инженерно-технический состав аэропорта прошел курс обучения, и к работе с техникой полностью подготовлен.

Время точного замера температуры составляет менее одной секунды. Прибор беспрестанно следит за входящими, выдавая результаты измерений в режиме on-line. Если у пассажира обнаружат повышенную температуру, ему будет предложена медицинская помощь.