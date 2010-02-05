В Черкасской обл. прекращаются льготные перевозки

С 15 февраля перевозчики Черкасс и Черкасской области прекращают льготные перевозки 11 льготных категорий граждан. Такое решение принял областной совет ассоциации автомобилистов Черкасщины, сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома.

Согласно сообщению, на такой шаг их заставляет идти задолженность правительства, не выплатившего им государственную субвенцию за 2009 год, которая составляет по городу 1,2 млн. грн., а по области около 8 млн. грн. В дальнейшем частные перевозчики планируют обслуживать лишь 5 льготных категорий.

Если до 15 февраля правительство не погасит все долги частным перевозчикам, то такие льготные категории граждан как: участники боевых действий, инвалиды І группы, инвалиды детства с ДЦП, участники войны, реабилитированные жертвы политических репрессий, все категории "чернобыльцев" будут вынуждены платить за проезд в общественном транспорте или пользоваться городскими троллейбусами.

Частные перевозчики согласились в дальнейшем бесплатно обслуживать лишь пять категорий: инвалиды войны; лица, которые сопровождают инвалидов ВОВ; инвалиды с недостатками зрения І группы (невидящие) и лица, которые их сопровождают; дети до 6-ти лет, дети-сироты и дети, которые остались без опеки родителей и воспитываются или учатся в учебных заведениях (при наличии единого билета).

По словам заместителя городского главы Черкасс Андрея ДЗЮБЫ, в Черкассах 16 частных перевозчиков обслуживают приблизительно 70 тыс. льготников. В прошлом году из Минфина на перевозку социальных категорий людей для частников из обещанных Кабмином 2 млн. грн. поступило лишь 800 тыс. грн.

Долги КМУ по Черкасской области в части компенсационных выплат за льготные перевозки пассажиров составляют около 8 млн. грн. (6,6 млн. за 2009 г. и более 1,4 млн. за 2010 г.).