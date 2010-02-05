ДЖД перевезла 5,8 млн. тонн угля

Донецкая железная дорога в январе 2010 года перевезла свыше 5,8 млн. тонн каменного угля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, объем перевозок за сутки в среднем составил 187 тыс. тонн (2731 вагон) или 57,9% общих объемов перевозок.

По словам специалистов ДЖД, каменный уголь – основной вид грузов, который перевозится железной дорогой, и во время низких температур обеспечение угольной продукцией энергетических предприятий Украины крайне важно, поэтому железнодорожники делают все, чтобы грузоотправители своевременно получали подвижной состав под погрузку угля.

В целом в январе 2010 года Донецкой железной дорогой было всего перевезено 10,01 млн. тонн грузов, что составляет 100,9% к плану и 101,1% к показателю января прошлого года.