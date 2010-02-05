Мэр Черкасс требует погасить долги

Городской председатель Черкасс Сергей ОДАРЫЧ обратился с открытым письмом к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, в котором требует не допустить критической ситуации с перевозкой льготных категорий граждан в городском транспорте. Он требует срочно погасить задолженность перед частными перевозчиками в части компенсационных выплат за льготные перевозки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома.

Как говорится в письме: " …в Черкассах проживает приблизительно 70 тыс. льготников: ветераны войны, инвалиды, дети-сироты, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, участники боевых действий и прочие. Потребность на перевозку всех категорий льготников составляет 32 млн. грн. Тем не менее, в Государственном бюджете для Черкасс было заложено 11,7 млн. грн. Это лишь 30% от потребности".

Мэр отмечает, что "ситуация углубляется тем, что в прошлом году Кабинет министров Украины не в полном объеме перечислил средства за компенсацию льготных перевозок граждан. Из 2 млн. грн., которые предполагались частным перевозчикам, в конце года поступило лишь 800 тыс. грн. Из-за невыполнения правительством своих обязательств, перевозчики не могут своевременно рассчитаться за кредиты, оплатить заработную плату своим работникам".

"Кроме того, Ассоциация автомобилистов Черкасской области на своем заседании утвердила решение, что с 15 февраля прекращает перевозить льготные категории граждан. Обращаюсь к Вам с требованием, не допустить социального напряжения в г. Черкассы и немедленно выплатить задолженность в сумме 1,2 млн. грн.; в дальнейшем своевременно (ежемесячно) выплачивать компенсацию за перевозку льготных категорий граждан.

В случае дальнейшей бездеятельности правительства перевозчики собираются организовывать пикеты перед Черкасской облгосадминистрацией, Кабинетом Министров и Минфином", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, Ассоциация автомобилистов Черкасской области на своем заседании утвердила решение, что с 15 февраля частные перевозчики Черкасс и Черкасской области прекращают льготные перевозки 11 льготных категорий граждан. В дальнейшем частные перевозчики планируют обслуживать лишь 5 льготных категорий.