Продажи автомобилей в Китае выросли в январе на 84%

Продажи легковых автомобилей выросли в Китае в январе на 84% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила Ассоциация производителей легковых автомобилей.

За первый месяц года было продано 1,2 млн. автомобилей, включая спортивные автомобили, внедорожники и минивэны, сообщает China Daily. По прогнозу министерства коммерции КНР, реализация китайских авто вырастет в этом году более чем на 10% по сравнению с 2009 г. и достигнет 15 млн. штук.