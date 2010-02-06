Как сэкономить на парковке

Оплата места, на котором на недолгое время просто остановился ваш автомобиль - процесс, раздражающий даже законопослушных граждан любой страны. Но если у большинства европейских автовладельцев выхода нет, поскольку невыполнение этого правила грозит еще большими материальными потерями, то венграм, по крайней мере, в эти дни на выручку пришла сама погода, помноженная на ведомственную неразбериху, сообщает k2kapital.

По данным популярного издания Bors, межведомственные разборки по поводу того, кто в Будапеште, собственно, отвечает за очистку от снега находящихся на стоянке автомобилей, привели к временному мораторию на вручение квитанций на оплату стоянки путем крепления их на лобовых стеклах и дворниках.

Дело в том, что после прошедших на прошлой неделе мощных снегопадов занимающиеся уборкой снега коммунальщики попросту скидывали его на припаркованные рядом автомобили, что повлекло за собою поток жалоб автовладельцев, но не на автоматизированных дворников, а на... контролеров автостоянок.

Причиной жалоб стала громадная путаница, возникшая в результате того, что руководство компании Budapest Government Parking Kft, отвечающей за парковку в городе, запретила своим сотрудникам очищать ветровые стекла автомобилей и контроллеры автостоянок не могли определить, имеет ли автомобиль наклейку или квитанцию на парковку.

Сейчас венгерские автолюбители, вынужденно экономя на оплате городских стоянок, с любопытством наблюдают за спорами о том, кто виноват в создавшейся ситуации.

Но кого бы ни назначили крайним, сожалеть они, скорее всего, будут не о нем, а о том, что снежные завалы- увы- вряд ли продержатся всю наступающую весну и близкое уже лето....