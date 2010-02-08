Запорожский аэропорт в январе перевез в 2 раза больше пассажиров

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Запорожье» в январе 2010 года перевезло 771 пассажира, что на 99,2%, или 384 человека, больше, чем в 2009 году, когда было отправлено 387 пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, увеличение пассажиропотока в январе т.г. объясняется в первую очередь появлением регулярных рейсов на Египет (7 рейсов в месяц), которых не было в январе 2009 года, и достаточно регулярными рейсами на Киев после 11 января, чего тоже не было в январе прошлого года.