ЮЖД провела эксперимент по уборке вагона поезда специализированной фирмой

Один из вагонов ускоренного пассажирского поезда "Столичный экспресс" (Киев-Харьков) доверили привести в порядок пяти квалифицированным работникам специализированного предприятия.

Как сообщили в пресс-службе ЮДЖ, они работали пять дней по восемь часов и за это время вернули вагону его первозданный вид. Генеральная уборка была проведена с помощью парогенераторов, экстракционных пылесосов и специальных моющих средств. В этом вагоне теперь легко поддерживать чистоту. Эффективность нововведения тщательно изучается, а проводники свое мнение высказали сразу: при таком подходе к содержанию вагона они, не отвлекаясь на уборку, получают возможность уделять пассажирам гораздо больше внимания.