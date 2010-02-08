В ряде областей Украины из-за снега осложнен проезд

Из-за снега осложнен проезд на местных дорогах в Ивано-Франковской, Донецкой, Львовской и Волынской областях

Киев. 8 февраля. УНИАН. В результате ухудшения погодных условий в виде снега и сильного ветра с образованием наносов осложнен проезд на автодорогах местного значения в Ивано-Франковской (Коломыйский район), Донецкой (Волновахский, Великоновоселовский, Володарский районы), Львовской (Сокальский и Радеховский районы) и Волынской (Локачинский, Гороховский районы) областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В то же время, по данным министерства, что касается автодорог общего пользования, то по состоянию на 8:00 8 февраля проезд, включая горные перевалы, обеспечен. По всей территории Украины для расчистки автодорог и обеспечения проезда задействовано 706 механизмов и 1306 рабочих

По данным министерства, нарушений в работе железнодорожного транспорта не происходило. Продолжают работать штабы железных дорог, задействовано 2977 лиц и 23 единицы техники. Аэропорты Украины также функционируют в штатном режиме.

Что касается портов, то на утро 8 февраля с ограничениями по льду работают порты Белгород-Днестровский, Одесса и Скадовск.

По данным министерства, в результате неблагоприятных погодных условий (гололедица, снежные заносы) с задержкой проведен обмен почтовыми отправлениями с 166 населенными пунктами АР Крым, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской и Херсонской областей.

В результате гололедицы, которая разрушила столбы и опоры, отсутствует телефонная связь в трех отделениях почтовой связи Житомирской области.