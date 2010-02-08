Toyota может отозвать гибридные Sai, Prius и Lexus

Toyota Motor Corp, уже отозвавшая более 8 миллионов автомобилей для внесения исправлений, решила отозвать свой гибридный автомобиль Prius из-за проблемы в программном обеспечении, контролирующем работу тормозов, сообщил дилер компании, просивший не называть его имени.

Об отзыве будет официально сообщено в ближайшие дни, сказал дилер, сообщает Рейтер.

Также газета Nikkei сообщила, что компания рассматривает необходимость отзыва автомобилей Sai и гибридного варианта Lexus, использующих ту же тормозную систему.

Nikkei добавила, что компания планирует исправить проблему, выпустив патч для нестабильно работающей программы.

На прошлой неделе Toyota заявляла о том, что обдумывает вопрос об отзыве Prius - самой продаваемой машины компании в Японии в прошлом году.

Toyota, крупнейший в мире производитель легковых автомобилей, объявила за последние месяцы об отзыве примерно восьми миллионов машин из-за проблем с конструкцией педали газа, что ударило по капитализации компании и ее имиджу.