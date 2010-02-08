РФ в 2009 г. снизила импорт легковушек на 74%

РФ в 2009 году снизила импорт легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья на 74,3% по сравнению с показателем 2008 года - до 472,6 тысячи штук (на 8,2 миллиарда долларов), сообщает РИА Новости.

Ввоз грузовых автомобилей уменьшился на 83,1% - до 23,7 тысячи машин (на 578 миллионов долларов). Всего Россия за 2009 год импортировала 521,3 тысячи легковых машин на 8,51 миллиарда долларов и 24 тысячи грузовиков на 589 миллионов долларов. Экспорт легковых автомобилей из РФ, по данным ФТС, в 2009 году составил 40,5 тысячи штук на 236,6 миллиона долларов. При этом экспорт российских легковых автомобилей в страны дальнего зарубежья сократился на 18,3% - до 11,5 тысячи штук (на 76,4 миллиона долларов). Физические объемы экспорта грузовых автомобилей в страны дальнего зарубежья снизились на 25,4% - до 3,1 тысячи машин. Стоимостный объем импорта машиностроительной продукции из стран дальнего зарубежья уменьшился в 2009 году на 48%, за счет снижения закупок механического оборудования на 40,6%, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) - на 70,5%, электрооборудования - на 34,0%, оптических инструментов и аппаратов - на 39,3%. По данным Росстата РФ, производство легковых автомобилей в России в 2009 году сократилось на 59,4% по сравнению с 2008 годом - до 597 тысяч штук. Выпуск российскими предприятиями грузовых автомобилей в прошлом году составил 91,4 тысячи штук, что ниже уровня 2008 года на 64,3%. Производство автобусов сократилось на 46,6% - до 35,5 тысячи единиц техники. Выпуск троллейбусов снизился всего на 1% - до 770 штук. Выпуск тракторов на колесном ходу в России в прошлом году снизился на 44,5% - до 6,2 тысячи штук. Производство комбайнов уменьшилось на 15,5%, до 6,8 тысячи единиц по сравнению с 2008 годом. При этом производство магистральных электровозов в прошлом году снизилось на 10,4% - до 232 штук по сравнению с 2008 годом. Производство пассажирских вагонов в минувшем году также уменьшилось на 35,4%, до 1,4 тысяч единиц. В свою очередь выпуск в 2009 году вагонов для метрополитена вырос на 3,3%, до 254 штук.