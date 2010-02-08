Siemens и РЖД признали, что у "Сапсанов" проблемы с колесами

ОАО РЖД и Siemens признали наличие технических проблем с поездом, сообщает Коммерсантъ.

Siemens и ОАО РЖД признали наличие технических проблем у новых немецких высокоскоростных поездов "Сапсан". Речь идет о повышенном износе колесных пар. Партнеры заверяют, что дефект не влияет на безопасность перевозок. Эксперты согласны, что сам по себе износ колес при должной профилактике некритичен. Но то, что ОАО РЖД пыталось скрыть проблему, снижает доверие к нынешним заверениям о несущественности дефекта.

В пятницу президент Siemens в России и Средней Азии Дитрих Меллер собрал журналистов, чтобы рассказать, в чем заключаются технические проблемы высокоскоростного поезда "Сапсан". По словам топ-менеджера, в начале года обнаружен повышенный износ колесных пар поезда. Господин Меллер заверил, что данные дефекты не сказываются ни на безопасности движения, ни на комфортности поезда, но специалисты концерна и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ведут постоянный мониторинг эксплуатации поездов.

Высокоскоростные поезда марки Velaro Rus производства Siemens, получившие в России название "Сапсан", запущены в регулярную эксплуатацию с 17 декабря 2009 года на маршруте Москва—Петербург. Восемь таких поездов ОАО РЖД приобрело за ?276 млн, а также заключило 30-летний контракт на их техническое обслуживание стоимостью ?354 млн.