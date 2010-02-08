АвтоВАЗ рассчитывает продать по программе утилизации 100 тыс. машин

АвтоВАЗ рассчитывает стать главным выгодоприобретателем госпрограммы по утилизации автомобилей. Для этого он готов простимулировать своих дилеров, участвующих в программе. Завод обсуждает с ними возможность предоставить рассрочку на новый автомобиль в размере 50 тыс. руб. и готов организовать доставку старых машин в утиль. Это, как рассчитывают на заводе, позволит ему продать в рамках программы 100 тыс. машин — половину от заложенного государством.

Вчера на конференции дилеров АвтоВАЗа вице-президент завода по маркетингу и продажам Максим Нагайцев рассказал, что за счет госпрограммы утилизации старых автомобилей завод рассчитывает в 2010 году реализовать дополнительно 100 тыс. автомобилей. По словам г-на Нагайцева, согласно по­ступившим предварительным заявкам спрос в основном склоняется в сторону дешевых вазовских моделей («классика» и семейство «Лада-Самара»). Таким образом, завод может стать главным выгодоприобретателем этой программы, а его дилеры смогут заработать на ней дополнительно 5 млрд руб.

Сама программа утилизации должна стартовать 8 марта. Бюджет выделяет на нее 11 млрд руб., из которых 1 млрд руб. пойдет на компенсацию дилерам транспортных расходов по доставке машин в пункты утилизации, а остальное — на премии по 50 тыс. руб., что позволит простимулировать продажи около 200 тыс. новых автомобилей. Для участия в программе АвтоВАЗ отобрал из 400 своих дилеров 124 претендента. Еще 30 компаний будут находиться в резерве.

Как рассказали РБК daily на АвтоВАЗе, с дилерами сейчас обсуждается вопрос предоставления им рассрочки в размере 50 тыс. руб. на новые машины, покупаемые взамен утилизированных. Вернуть заводу эти средства дилеры смогут уже после получения компенсации из бюджета. Минпромторг обещает, что возврат средств дилерам займет не более 30 дней. Кроме того, завод готов снять с дилеров головную боль по доставке старых машин в утиль. «Мы готовы доставить старый автомобиль туда, куда укажет правительство», — отметил Максим Нагайцев. Подробностей этих схем на заводе не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну.

Как отметил вчера директор департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпром­торга Алексей Рахманов, всего по России уже поступило около 1260 заявок от потенциальных дилеров, желающих участвовать в программе утилизации. Также подано более 300 заявок от возможных утилизационных площадок.

Другие автопроизводители, на модели которых, как ожидают эксперты, будет наибольший спрос в рамках программы утилизации, также подумывают о дополнительных стимулах. «Мы прорабатываем вопрос о том, чтобы покупатели наших машин могли использовать премию за утилизацию в качестве первого взноса при покупке в кредит», — отметили в группе ГАЗ. Раздумывают на ГАЗе и над бонусами для дилеров, но пока не раскрывают подробностей. В Sollers говорят, что пока оказывают методологическую поддержку дилерам, но не исключают, что если период выплаты дилерам компенсации со стороны государства окажется чувствительным, то компания пойдет на предоставление дилерам отсрочек платежей. Также покупателям уазов будет предоставляться дополнительная скидка 3% при покупке машины одновременно по программе утилизации и льготного госкредитования.

Для АвтоВАЗа программа утилизации — шанс вернуть продажи на безубыточный уровень. Согласно прогнозу завода, чтобы выйти на уровень операционной безубыточности, в 2010 году необходимо продать 450 тыс. автомобилей. При этом в 2009 году продажи АвтоВАЗа упали на 44%, примерно до 350 тыс. машин.