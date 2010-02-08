Морские порты Украины увеличили чистую прибыль в 1,97 раза

По оперативным данным, морские торговые порты Украины в 2009 году увеличили чистую прибыль на 97,1% по сравнению с 2008 годом – с 930 млн. 535 тыс. грн. до 1 млрд. 834 млн. 137 тыс. грн.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства транспорта и связи Украины, которыми располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, за отчетный период доходы портов выросли на 44,1% – до 10 млрд. 293 млн. 632 тыс. грн., расходы – на 36%, до 8 млрд. 459 млн. 495 тыс. грн. Выплаты в госбюджет увеличились в 2,22 раза – до 1 млрд. 633 млн. 372,4 тыс. грн.

По данным Минтранса, в 2009 году увеличили прибыль 15 портов. В частности, Ильичевский порт – в 2,35 раза, до 285 млн. грн., Мариупольский – в 2,2 раза, до 351 млн. грн., Одесский – в 1,25 раза, до 371 млн. грн., Южный – в 2,36 раза, до 557,9 млн. грн.

В то же время Скадовский порт снизил чистую прибыль почти в 12 раз – с 645 до 54 тыс. грн.

Кроме того, Ялтинский порт завершил 2009 год с чистым убытком в размере 4 млн. грн., увеличив его в 2 раза по сравнению с 2008 годом. Также убыточно сработал Усть-Дунайский порт – 131 тыс. грн., тогда как в 2008 году чистая прибыль порта составила 512 тыс. грн.

Справка УНИАН. Морские торговые порты Украины по итогам 2009 года переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в 2008 году.