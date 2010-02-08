«Укрзализныця» увеличила ежесуточную погрузку грузов

В январе 2010 года украинские железнодорожники ежесуточно нагружали 761,5 тыс. тонн грузов, что составляет 110,9% к соответствующему периоду прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Увеличили этот показатель Донецкая — 101,1%, Приднепровская —129,8%, Южная — 118,5%, Одесская — 100,9% и Львовская железные дороги – 100,3%.

На протяжении января в среднем в сутки выгружалось свыше 13 тыс. вагонов, что составляет 101,3% к плану и 111,0% к уровню прошлого года.

Также выросла эффективность использования вагонов «Укрзализныци», о чем свидетельствует ускорение оборота нагруженного вагона к плану на 0,37 суток (111,6%). В среднем один нагруженный вагон обращался 3,20 суток.

Согласно сообщению, улучшены также показатели использования локомотивного парка. Среднесуточный пробег локомотива составлял 469 км (105,4% к плану), а среднесуточная производительность — 1264 тыс. т/км брутто (101,8% к плану).