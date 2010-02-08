Компания ВОЛЯ предлагает обновленную защиту от вирусов и СПАМа

Компания ВОЛЯ предложила абонентам обновленную версию дополнительного сервиса для абонентов «Воля Бродбенд» – «Защита от вирусов и СПАМа Dr.Web Премиум».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ВОЛИ Алина СИГДА.

По ее данным, в новые функции антивируса, которые не включает предыдущая версия данного антивирусного сервиса, входят: поддержка всего семейства операционных систем Windows, включая Windows 7; улучшенный компонент «Родительский контроль»; возможность выборочной инсталляции всех компонентов, в том числе функции «Родительский контроль»; HTTP-монитор трафика; детектирование вирусов, скрытых под неизвестными упаковщиками (многократно заархивированных и т.п.); уменьшение нагрузки на систему за счет увеличения на 30% скорости сканирования оперативной памяти, загрузочных секторов, содержимого жестких дисков и сменных носителей.

«Защита от вирусов и СПАМа Dr.Web» и обновленная версия «Защита от вирусов и СПАМа Dr.Web Премиум» – это дополнительный сервис к услуге «Воля Бродбенд», который предоставляется на платной основе и заключается в организации комплексной защиты ПК пользователей на основе функций программного обеспечения (ПО) Dr.Web для Windows. Подписка на него предусматривает ежедневное обновление вирусных баз и программных модулей Dr.Web, а также информационную и техническую поддержку Dr.Web.

Стоимость подписки обновленной версии «Защита от вирусов и СПАМа Dr.Web Премиум» – 15 грн./мес. Начисления происходят ежедневно, пропорционально количеству дней в месяце.

По словам А.СИГДЫ, все абоненты при первичном заказе получают до 2-х месяцев льготного использования (скидка 99%). Кроме того, разница между антивирусом, который абонент получает в виде дополнительного сервиса к услуге, и коробочной версией, приобретенной в магазине, заключается в том, что оплата проводится по подписке, «небольшими ежемесячными платежами по факту потребления услуги», а не сразу на год; - заказ, оплата и установка осуществляются в режиме онлайн, не выходя из дома; установка ПО и обновления вирусных баз происходят без тарификации трафика; срок действия лицензии не ограничен, в отличие от коробочной версии.

Активация дополнительного сервиса происходит самостоятельно на портале абонента. На следующий день после активации абоненту доступна ссылка для загрузки уникального инсталляционного пакета (ссылка отображается на портале, на странице заказа, и посылается электронной почтой). После запуска файла программа инсталлируется автоматически. Вирусные базы и модули также обновляются автоматически. Как правило, это происходит два раза в день. Этот трафик не тарифицируется.

Чтобы перейти к новой версии дополнительного сервиса, необходимо отказаться от старой версии, деинсталлировать приложение, а потом заказать и установить новую версию «Защита от вирусов и СПАМа Dr.Web Премиум».

Характерной особенностью приложения Dr.Web является возможность устанавливать его на уже инфицированный ПК, такие случаи довольно распространены при подключении новых абонентов, к тому же услуга в комплексе имеет ряд бесплатных вспомогательных средств, что делает ее по функционалу одним из самых действенных антивирусов.

Как отметила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ, вопрос безопасности доступа во Всемирную сеть является сегодня «одной из самых серьезных проблем». В частности, 9 февраля в Украине отмечают День безопасного Интернета, который призван привлечь внимание общества к рискам, с которыми встречаются дети и подростки во Всемирной сети, а также познакомить родителей со способами защиты от детей от интернет-угроз.

А.СИГДА сообщила, что в феврале прошлого года компания ВОЛЯ начала сотрудничество с одним из самых известных разработчиков защиты от компьютерных вирусов - компанией Dr.Web и предложила подписку на дополнительный сервис, обеспечивающий комплексную защиту ПК абонента. А в этом году компания ВОЛЯ уже предложила обновленную, более совершенную версию данного дополнительного сервиса. По ее словам, компания ВОЛЯ также обращает «особое внимание наших абонентов, у которых есть дети, на наличие в дополнительном сервисе опции ограничения доступа детей» на ресурсы взрослого содержания (родительский контроль).

По данным А. СИГДЫ, абоненты компании ВОЛЯ «достаточно часто обращаются к нам с просьбами обеспечить такую возможность», и компания, безусловно, рекомендует эту эффективную защиту.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.