Toyota готовит глобальный отзыв "гибрида" Prius

Японский автопроизводитель ToyotaMotorCorp. разрабатывает планы по отзыву своей новой модели гибридного автомобиля Prius в Японии. Аналогичные меры уже приняты в США, Европе и других странах мира, сообщает k2kapital.

Toyota, которая заработала репутацию фаворита в производстве "зеленых" автомобилей благодаря модели Prius заявила, что обсуждает с компетентными органами по безопасности дорожного движения, как исправить программный сбой, который приводит к блокировке педали торможения Prius.

Президент японского концерна Акио Тойода в конце прошлой недели принес свои извинения за допущенный брак, в результате которого компании придется отозвать более 8 млн. автомобилей. Руководство Toyota всеми силами стремится вернуть доверие потребителей к популярному бренду.

Японский автопроизводитель продал более 300 тыс. Prius в 60 странах мира. Эта модель была самой популярной в Японии в 2009 году. Гибрид обещал стать самой значительной разработкой Toyota, так как компании по всему миру готовятся к новому этапу в автомобилестроении, основанному на выпуске транспортных средств с низким уровнем загрязнения окружающей среды.

В дополнение к расходам на устранение брака в тормозной системе, Toyota может понести убытки в связи с ростом косвенных расходов, связанных с вероятным увеличением количества судебных исков к компании со стороны потребителей. Только в США уже подано более 30 жалоб в суд. Местные юридические фирмы призывают людей воспользоваться дефектом в автомобилях Toyota, и получить "значительную компенсацию".

Кроме Prius третьего поколения, с рынка могут быть отозваны модели Toyota Sai (продано в Японии более 3,8 тыс.), а также ее "близнец" Lexus HS250h (продано более 15,5 тыс.), в которых использована аналогичная тормозная сист