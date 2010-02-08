Продажи новых "легковушек" в России снизились

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2010 года снизились на 37% по сравнению с январем 2009 года и составили 74,09 тысячи единиц, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), сообщает РИА Новости

"Хотя рынок и упал на 37% по сравнению с январем прошлого года, показали слегка улучшились по сравнению с падением продаж на 38% в декабре 2009 года. При этом, если вспомнить январь 2009 года, на тот момент были серьезные причины, определявшие непростое состояние рынка, - курсовая разница и различные у разных производителей остатки. Это также заметно при сопоставлении результатов от года к году по различным брендам. Учитывая еще и короткий рабочий месяц, серьезные и более основательные годовые сравнения можно будет сделать только к концу первого квартала," - приводится в сообщении комментарий Дэвида Томаса, председателя комитета автопроизводителей АЕБ.

В январе 2010 года снижение продаж "АвтоВАЗа" составило 41% - до 17,31 тысячи единиц. Продажи автомобилей General Motors снизились на 54% - до 6,42 тысячи машин, Volkswagen - на 22%, до 5,15 тысячи, продажи Ford сократились на 64% - до 3,15 тысячи единиц. Продажи PSA Peugeot-Citroen - на 51%, до 2,07 тысячи машин, Toyota - на 54%, до 3,73 тысячи, "Группа ГАЗ" снизила продажи на 12% - до 2,93 тысячи единиц.

Вместе с тем продажи автомобилей Renault выросли на 12% - до 3,63 тысячи машин.