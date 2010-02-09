Греческие авиакомпании отменили все рейсы 10 февраля

Греческие авиакомпании объявили об отмене всех рейсов 10 февраля из-за забастовки авиадиспетчеров аэропортов.

Как передает ИТАР-ТАСС, авиадиспетчеры примут участие в 24-часовой забастовке работников государственного сектора в знак протеста против правительственных планов по замораживанию зарплат и сокращению премиальных.

Всеобщая забастовка работников госсектора была объявлена Высшим советом профсоюза государственных служащих, насчитывающим около 200 тыс. членов. Акция протеста диспетчеров скажется и на полетах иностранных авиакомпаний в Грецию.

Как сообщалось, премьер-министр Греции объявил 2 февраля о новых мерах жесткой экономии для вывода Греции из финансового кризиса, которые предусматривают замораживание роста зарплат в государственном секторе и временное прекращение приема туда новых работников.