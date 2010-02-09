Эксперт: 2009 год был наиболее успешным для «Мотор Сичи»

2009 год был наиболее успешным годом для ОАО «Мотор Сич» за последние восемь лет.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналтик компании Astrum Investment Management Игорь БИЛЫК.

По его оценкам, чистый доход компании вырос на весомые 75%, а в связи с резким увеличением рентабельности чистая прибыль «Мотор Сич» продемонстрировала еще более высокие темпы роста. Рентабельность компании увеличились благодаря более быстрому росту цен на продукцию компании по сравнению с ценами на сырье, подчеркнул аналитик.

Как сообщил И.БИЛЫК, по предварительным данным, в 2009 году маржа чистой прибыли «Мотор Сичи» превысила 20%, что на 13-15 пункта больше средней маржи чистой прибыли компании в 2002-2008 годах. По словам аналитика, предварительные результаты предприятия в 2009 году превысили ожидания. «В частности, компания получила на 50% больше чистой прибыли, чем мы ожидали», - отметил он.

По прогнозам аналитика, рост производства авиатехники в России и Китае будет способствовать росту производства и чистого дохода «Мотор Сичи» в 2010-2014 годах. В то же время, считает И.БИЛЫК, рентабельность предприятия должна уменьшиться в 2010-2014 годах, так как повторения такого разрыва между ростом цен на продукцию компании и цен на сырье в гривне, скорее всего, уже не будет.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Мотор Сич» (Запорожье), по предварительным данным, в 2009 году увеличило чистую прибыль в 196,4 раза по сравнению с 2008 годом – до 754,738 млн. грн.

В 2009 году «Мотор Сич» увеличила активы на 27,9% по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. 529,149 млн. грн.

По предварительным данным, собственный капитал компании в 2009 году увеличился на 41,8% – до 2,56 млрд. грн., в том числе нераспределенная прибыль – на 119,8%, до 1,38 млрд. грн.