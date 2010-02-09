ЮЗЖД: дополнительные поезда в Киев не прибывают

Юго-Западная железная дорога сообщает, что никакие дополнительные поезда 9 февраля на станцию Киев-Пассажирский не прибывали, и их прибытие 9-10 февраля не запланировано.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Таким образом, отмечается в сообщении, информация, распространенная в СМИ накануне, не отвечает действительности.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО 8 февраля на пресс-конференции, говоря на тему массовых акций в столице, сказал, что 8 февраля для участия в этих мероприятиях из разных регионов Украины прибыло 172 автобуса и, как ожидается, должны прибыть еще два поезда из «крымского региона».