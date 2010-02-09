«Залив» получил 34 млн. грн. прибыли

ОАО «Судостроительный завод «Залив» (г. Керчь, АР Крым), завершило 2009 год с чистой прибылью 33,9 млн. грн., тогда как за 2008 год чистый убыток составлял 87,712 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Наблюдательного совета завода Николай КУЗЬМЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«С моей точки зрения, это очень хороший результат… Перспектива у украинских судостроительных заводов достаточно хорошая», - сказал он.

По его словам, основными задачами руководства предприятия в 2009 году стали: ужесточение финансового и производственного контроля, проработка и принятие новой маркетинговой стратегии и завершение программы комплексной модернизации производства, начатой на заводе «Залив» в 2007 году, стоимостью более 9 млн. долл.

Также Н.КУЗЬМЕНКО сообщил, что в 2009 году завод «Залив» увеличил объемы реализации продукции на 16,8%, по сравнению с 2008 годом, до 280,496 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2008 год судостроительный завод «Залив» закончил с убытком 87,712 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Судостроительный завод «Залив» (г. Керчь, АР Крым) – один из ведущих судостроительных заводов на территории Восточной Европы. Система управления качеством сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

Помимо строительства танкеров-продуктовозов, предприятие осуществляет строительство танкеров-химовозов, контейнеровозов, буровых платформ для добычи нефти и газа. С 1992 года все суда строятся на экспорт. Ежегодно на заводе строится 3-4 корпуса и ремонтируется до 35 судов различного типа.

Судостроительный завод «Залив» входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ». Завод контролируется группой банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.