В Крыму количество абонентов мобильной связи сократилось

В Автономной Республике Крым на 1 января 2010 года количество абонентов мобильной связи составило 2,2 млн. человек, что на 12,8% меньше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, абоненты мобильной связи составляют наибольшую долю потребителей услуг связи в Крыму. При этом телефонная сеть в АРК насчитывает 496 тыс. основных телефонных аппаратов, из них 83% – у населения. Показатель обеспеченности населения автономии телефонными аппаратами ниже среднего по стране – 57 аппаратов на 100 семей (по Украине – 61).

По данным статуправления, на протяжении 2009 года количество абонентов кабельного телевидения в Крыму увеличилось на 4,6 тыс. и составило 92,6 тыс. абонентов. Системой компьютерных телекоммуникаций (доступ к Интернету) в автономии пользуется 58,5 тыс. абонентов, темпы роста за год составили 122%.

Кроме того, с начала 2009 года в Крыму реализовано по предоплате и в розницу 25,4 млн. периодических печатных изданий (газет, журналов), отправлено 9 млн. писем, 122 тыс. телеграмм. По сравнению с 2008 годом количество вышеуказанной исходящей продукции сократилось в связи с появлением на рынке альтернативных видов связи, таких как электронная почта, мобильная связь.

Также на 20% по сравнению с 2008 годом уменьшилось количество предоставленных междугородних переговоров – до 106,9 млн.

Справка УНИАН. На рынке телекоммуникационных услуг Крыма работают 125 операторов и провайдеров.