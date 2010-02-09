Водители автобусов и троллейбусов Киева забастуют

Водители автобусов и троллейбусов коммунальных автопарков намерены бастовать из-за невыплаты зарплаты с октября. В некоторых парках уже уволились десятки людей, и на рейсы просто некому выходить.

Об этом пишет в своем сегодняшнем номере газета «Сегодня».

Как анонимно рассказал изданию один из членов профсоюза автотранспорта, уже готов план забастовки, который поддержали практически все парки. Если он осуществится, заблокирован будет весь город. В троллейбусном парке №2 рабочие провели собрание, на котором выставили руководству «Киевпасстранса» свои требования.

«Протокол собрания направили директору нашего парка и гендиректору «Киевпасстранса» Николаю ЛАМБУЦКОМУ. Если наши вопросы не решат в течение 30 дней, будем бастовать», — рассказал водитель депо Александр КОРНИЕНКО.

По его словам, в депо в последний раз выплатили по 110 грн. за ноябрь прошлого года. «Ставка у нас смешная - максимум 2300 грн., ведь все доплаты и премии с нас сняли. Хотят еще, чтобы мы сами, без кондукторов, продавали талоны», - рассказал водитель.

Водитель автобусного парка №6 сообщил, что за полтора месяца из парка уволилось 20 человек.

В свою очередь руководство «Киевпасстранса» уверяет, что знает о критических настроениях своих работников.

«В основном они вызваны задолженностями по зарплатам. Но на днях мы ее всю погасим: город выделил деньги на покрытие разницы за перевозку льготников. Что касается забастовки, то на нее транспортники по закону не имеют права», - заявил директор Н.ЛАМБУЦКИЙ.

По его словам, такие задержки по зарплате возникают регулярно и причина в том, что городские власти плохо рассчитываются за льготников.