Количество ДТП на переездах УЗ в январе увеличилось вдвое

В январе т.г. на переездах и колеях железных дорог Украины произошло 16 случаев дорожно-транспортных происшествий, что в 2 раза больше января 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В том числе, 15 ДТП зафиксировано на переездах и одно — на колее вне переезда, когда транспорт въехал в бок поезда.

В то же время, в ведомстве сообщают, что, несмотря на рост количества ДТП, с начала этого года ни один человек не погиб, тогда как в январе прошлого в результате ДТП на переездах погибли 2 человека.

Наибольшее количество ДТП (13 случаев) произошло на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией.

Железнодорожники призывают водителей автотранспорта и пешеходов строго придерживаться правил пересечения переездов, быть внимательными, сосредоточенными и дисциплинированными на объектах железнодорожной инфраструктуры.