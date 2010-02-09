Белорусь построит скоростные ж/д Минск – Гомель и Минск-Киев

В Белоруссии планируется строительство скоростной железной дороги Минск – Гомель, сообщает "Транспорт сегодня" со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги (БЖД).

"Речь идет о дороге с движением поездов со средней скоростью 160 км/ч, которая позволит сократить время в пути из столицы в областной центр с нынешних 4,5 и более часов до двух", - уточнил представитель пресс-службы.

По его словам, строительство будет вестись с использованием китайского кредита, общий объем которого составляет $5,7 млрд.

Помимо этого, БЖД планирует сделать высокоскоростным и участок железной дороги, связывающий столицы Беларуси и Украины.