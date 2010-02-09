В Запорожье накладывают арест на автомобили должников

В Запорожье начали арестовывать автомобили должников за тепло и горячую воду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе запорожского концерна "Городские тепловые сети" - коммунального предприятия, осуществляющего в Запорожье подачу горячей воды и теплоснабжение, Государственная исполнительная служба наложила арест на автомобиль жителя Коммунарского района Запорожья, долг которого за услуги концерна превысил 5 тыс. грн.

"Представитель ГИС (Государственной исполнительной службы - УНИАН) совместно с юрисконсультом концерна посетили должника (задолженность свыше 5000 грн.) по месту жительства, и ГИС Коммунарского района наложила арест на автотранспортное средство", - сообщили в пресс-службе, отметив, что после применения подобных мер должник, ранее не оплачивавший услуги концерна, погасил всю задолженность в полном объеме в течение нескольких дней.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятия концерн "Городские тепловые сети" - предприятие-монополист, по предоставлению в Запорожье услуг по подаче горячей воды и теплоснабжению. Долг предприятия за потребленный в текущем отопительном сезоне природный газ составляет 123,7 млн. грн.

Общий долг населения за предоставленные концерном услуги (с учетом долгов за прошлый отопительный сезон) составляет более 170 млн. грн.