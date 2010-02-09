В Греции завтра отменяются все авиарейсы

Все гражданские авиарейсы на территории Греции отменены на сутки 10 февраля из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщает РИА Новости со сссылкой на госслужбу гражданской авиации. Внутренние и зарубежные рейсы с 00 часов среды до 23.59 по местному времени отменяются во всех аэропортах страны.

Авиадиспетчеры присоединились к 24-часовой забастовке государственных служащих, которые протестуют против пенсионной и трудовой реформ, задуманных правительством с целью стабилизации экономики, пострадавшей от финансового кризиса. Отменен рейс "Аэрофлота"Москва-Афины-Москва, который должен был состояться в среду.

Представители пресс-службы афинского международного аэропорта, офиса "Аэрофлота" в Афинах, ведущих авиакомпаний Греции Olympic Air и Aegean во вторник не отвечали на телефонные звонки. Интернет-сайты многих авиакомпаний не работали из-за наплыва посетителей. Как в свою очередь сообщается в пресс-релизе авиакомпании "ВИМ-АВИА", ее рейсы по маршруту Москва-Салоники-Москва перенесены на сутки.