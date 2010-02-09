В Херсоне на маршруты вышла только половина троллейбусов

В Херсоне из-за гололедицы на маршруты вышли лишь половина парка троллейбусов - 36 машин из 70.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, из-за сильной гололедицы и обледенения проводов контактной сети троллейбусы вышли на маршруты лишь в 11.30.

Учитывая, что синоптики на 10 февраля также прогнозируют гололедицу и обледенение, мэрия предупреждает о возможной задержке в движении троллейбусов завтра утром.

Кроме того, мэрия Херсона из-за гололедицы разрешает ученикам пропускать занятия и просит горожан держаться подальше от зданий, поскольку падают сосульки. Соответствующее обращение к горожанам размещено на официальном сайте мэрии.

При этом, по данным мэрии, общеобразовательные и дошкольные учебные заведения города работают в обычном режиме.