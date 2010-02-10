Полтавский автоагрегатный завод произвел продукции на 3,1 млн. грн.

Полтавский автоагрегатный завод, входящий в холдинговую компанию «АвтоКрАЗ», в январе 2010 года произвел товарной продукции на сумму 3,1 млн. грн., что больше на 2 млн. грн., чем за январь прошлого года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

По их данным, в общем объеме производства января выпуск тормозной аппаратуры, по сравнению с январем 2009 г., увеличился на 1,8 млн. грн., товаров народного потребления – на 184,9 тыс. грн.

По результатам работы за январь Полтавский автоагрегатный завод, по сравнению с январем 2009 г., увеличил объем реализации продукции на 10,5% – до 3,4 млн. грн, что на 323,3 тыс. грн. больше. В том числе увеличился объем реализации тормозной аппаратуры до 2,9 млн. грн, что на 157,8 тыс. грн. больше объема реализации в январе 2009 года (темп роста к прошлому году – 105,7%).

В общем объеме отгруженной за январь 2010 г. продукции доля экспорта составила 77,9%, в том числе тормозной аппаратуры – 90%.

Справка УНИАН. Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Кроме того, предприятие производит пневмоаппараты для технологического оборудования (блоков подготовки воздуха, пневмораспределителей и электропневмоклапанов) и товаров народного потребления.

Полтавский автоагрегатный завод, входящий в ХК «АвтоКрАЗ», в 2009 году произвел товарной продукции на сумму 52,6 миллионов гривень. Темп роста производства по отношению к 2008 году составил 71%.

За 12 месяцев 2009 года завод отгрузил продукции на сумму 68,2 миллионов гривень, в том числе тормозной аппаратуры – на 55,7 миллионов гривень.